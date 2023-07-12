Стритфуд по-якутски. Жителей Якутска приглашают на фестиваль национальной уличной еды

В эти выходные в Старом городе Якутска состоится гастрономический праздник, на котором гостей постараются приятно удивить и накормить рестораны и кафе города, а также фермерства.

В программе дегустации, мастер-классы по приготовлению строганины из рыбы, блюд из мяса и рыбы, саламата. Для гостей пройдут различные розыгрыши и конкурсы, свое шоу устроят якутские кузнецы, которые выберут лучший шеф-нож. Свою продукцию представят мастера народно-художественных промыслов.

Изюминкой фестиваля станет презентация фуд-трака первого якутского стрит-фуда «СЫП-САП», рассказала председатель Ассоциации гостеприимства Якути Татьяна Тымырова. Специальная машина для готовки и продажи еды изготовлена резидентом Технопарка «Якутия» компанией SakhaCamper. По заявлению производителя, мобильная торговая точка будет способна работать даже в якутские морозы.

В субботу, 15 июля, площадка будет работать с 11:00 до 19:00 часов. В воскресенье, 16 июля, — с 11:00 до 17:00 ч. Место проведения: Малый базар, г.Якутск, Кирова 12/1в (район Старого города).

– Фестиваль национальной уличной еды «Вкус Якутии» — это единая площадка для местных товаропроизводителей, сельхозпроизводителей, шеф-поваров, ресторанов, гурманов, для жителей и гостей Якутии, призванный привлечь внимание к национальному стрит-фуду. Данное мероприятие является площадкой для реализации своих творческих идей шеф-поваров и развития гастрономической культуры, – сообщают в Агентстве развития туризма и территориального маркетинга Якутии.

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