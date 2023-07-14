Зарождение якутского стрит-фуда. Что ждет гостей фестиваля национальной уличной еды «Вкус Якутии»

В Якутске пройдет фестиваль уличной еды Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стать свидетелем появления якутского национального стрит-фуда, попробовать блюда лучших заведений Якутска, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах – все это предлагает летняя версия гастрономического фестиваля «Вкус Якутии».

В выходные любителей уличной еды ждут на Малом базаре в районе Старого города (Кирова, 12/1В). Здесь поклонники гастрономии смогут не только перекусить, но и научиться готовить различные блюда из мяса и рыбы и поучаствовать в конкурсе по поеданию якутского бургеры..

Программа фестиваля на 15 июля, суббота

11: 00 Торжественное открытие фестиваля

11:00 – 19:00 Выставка-ярмарка местных производителей и народно-художественных промыслов

11:30 Презентация участников фестиваля

В Якутске планируется развивать культуру уличной гастрономии Фото: Михаил ФРОЛОВ

12:00 Туристическая экскурсия по Старому городу. Тема: Тайны Старого города

12:00 «Этнокерамика», мастер-класс по гончарному делу

13:00 Презентация проекта якутского стрит-фуда «Сып-Сап», дегустация блюд

14:00 Мастер-класс по приготовлению строганины

14:30 Презентация дикоросов (травы, ягоды, варенье, мед)

15:00 Туристическая экскурсия по Старому городу. Тема: Тайны Старого города

На фестивале пройдет ряд экскурсий по Старому городу. Фото: KP.RU

15:00 Конкурс по поеданию Хатарба (якутский бургер) от «СЫП-САП»

16:30 Конкурс по чистке карасей

17:00 Туристическая экскурсия по Старому городу. Тема: Тайны Старого города

17:00 Мастер-класс «Как правильно ухаживать и точить вручную якутский нож»

Программа фестиваля «Вкус Якутии»16 июля, воскресенье

11:00 – 17:00 Выставка-ярмарка местных производителей и народно-художественных промыслов

11:00 Мастер-класс «Нагрудное украшение – кулон с мехом»

11:30 Лекция на тему: «Этническая пища как источник здоровья» от доктора сельскохозяйственных наук, профессора Константина Степанова

12:00 Туристическая экскурсия по Старому городу. Тема: Тайны Старого города

На фестивале "Вкус Якутии" презентуют якутские бургеры Фото: Иван МАКЕЕВ

12:00 Мастер класс по приготовлению блюд: горячее из рыбы, саламат, закуска из рыбы

13:00 Шоу-презентация по приготовлению свинины на вертеле

14:00 Презентация чайной церемонии. Мастер-класс по приготовлению кучу чая и дегустация

15:00 Туристическая экскурсия по Старому городу. Тема: Тайны Старого города

15:99 Конкурс среди мастеров по изготовлению якутских ножей «шеф-нож»

Гости фестиваля поучаствовут в чайной церемонии и узнают, что такое чай кучу Фото: Михаил ФРОЛОВ

16:00 Розыгрыш лотереи

17:00 Торжественное закрытие фестиваля

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