Пули в кишечнике. В Якутии ветеринары извлекли игрушечные снаряды из трех кошек

Фото: департамент ветеринарии Якутии

Питомцы частенько проглатывают посторонние предметы. Так, в Якутии ветеринары достали из кишечников трех кошек игрушечные пули.

Три жителя города Нюрба обратились к ветеринарам с подозрением на то, что их любимцы заглотили непонятные предметы. После осмотров и УЗИ внутренних органов диагноз подтвердился. Пришлось экстренно проводить хирургическое вмешательство.

Фото: департамент ветеринарии Якутии

Каково же было удивление врачей, когда у трех разных животных в кишечнике обнаружили наконечники-липучки от игрушечных пуль. Речь идет о снарядах для популярных среди детей бластеров-пистолетов. Эти пластмассовые пульки с наконечниками в виде присосок, прилипли к кишечнику, поэтому выйти естественным путем или при помощи клизмы не могли.

– Инородное тело в желудочно-кишечном тракте – явление достаточно серьезное, угрожающее жизни питомца. Посторонние предметы способны закупорить или травмировать пищеварительный тракт, это очень распространённая проблема, — сообщает департамент ветеринарии Якутии.

Фото: департамент ветеринарии Якутии

Чаще всего жертвами собственной любознательности и желания все попробовать на зуб, становятся котята и щенки. Что только не извлекают из желудочно-кишечного тракта: иглы, шашки, детали конструкторов, соски, нитки от колбасы, шнурки, камни, пуговицы, мелкие игрушки и многое другое. В этом году ветеринары из Среднеколымска нашли в желудке кота отвертку, подробнее об этой истории читайте по ссылке.

Депвет республики призывает владельцев животных быть бдительными, ведь питомцы не осознают, какую опасность несут все те предметы, которые они хватают пастью. Чтобы максимально обезопаситься и снизить риски, рекомендуется убирать все потенциально опасные предметы, которые кошки и собаки могут проглотить.

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