Удивились даже врачи. В Якутии ветеринары спасли кота Музика, который съел отвертку

Хирургическая операция по спасению котика в Среднеколымске. Фото: Департамент ветеринарии Якутии

Питомцы нередко заглатывают то, что не должны, обычно это мелкие игрушки, нитки, тряпки и тому подобное. Но находка ветеринаров в города Среднеколымск, поразила всех, сообщает Департамент ветеринарии Якутии.

В местный ветеринарный пункт обратился хозяин кота Музика. Обследование показало инородный предмет, который требовалось извлечь хирургическим путем. Каково же было удивление врачей, когда из тонкого кишечника они достали… 20-сантиметровую отвертку с острым концом.

Операция прошла успешно, кот чувствует себя прекрасно. К счастью, инструмент не повредил внутренние органы. Как обычный домашний кот сумел заглотить столь необычный предмет осталось загадкой и для его хозяина. По его словам, предположительно с этого прошло больше недели.

– Призываем владельцев питомцев быть особо внимательными, если ваш любимец, имеет склонности играть и грызть различные предметы. Следите за тем, чем они играют, – передает Департамент ветеринарии Якутии.

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