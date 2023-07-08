«Представился организатором и получил ключи». Как посторонний попал в номер Виктории Дайнеко в Якутске

Певица Дайнеко поделилась полной историей о том, как неизвестный устроил бардак в ее номере. Скришнот из соцсетей

Виктория Дайнеко поделилась с подписчиками продолжением истории с проникновением в ее гостиничный номер постороннего человека.

Напомним, инцидент произошел утром 8 июля. Исполнительница обнаружила в своем номере чужой недопитый стакан, бутылку пива, мусор и сумку. Ее подозрения пали на организаторов концерта, почему девушка подумала об одном из них, читайте по ссылке.

Разборки с персоналом отеля «Азимут», где все произошло», не дали результата. Позже «КП – Якутии» в администрации гостиницы отказали в комментарии по поводу этой ситуации. Прибыв в аэропорт, исполнительница написала заявление в полицию. К ее удивлению, крайне быстро удалось установить все обстоятельства нервного утра.

– Слава богу, все оказалось не так страшно, как могло быть. Помощник организатора, не сам организатор, попросил ключ от моего номера в 6 утра. И ему его дали! Пока я была в номере, он не смог попасть, но когда я ушла на завтрак, он вошел и устроил беспорядок с пивом и стаканом. Видимо, вышел он, когда я не смогла попасть в номер после завтрака. У меня огромные вопросы к сотрудникам отеля «Азимут». Как вы смеете давать ключи, даже если люди говорят, что они организаторы? – возмутилась Виктория Дайнеко.

К организатору концерта в Якутске по имени Ульяна у певицы нет претензий. Она похвалила ее работу, отметив лишь, что девушке стоит быть внимательней к тем, кого она нанимает себе в помощники.

Также Дайнеко поблагодарила сотрудников правоохранительных органов Якутска за профессионализм и призвала не верить мнению, что обращаться в полицию бесполезно.

Певица уже покинула Якутск, транзитом через Иркутск она летит в Москву. Уже из самолета она поблагодарила столицу Якутии за классный концерт.

– Спасибо всем зрителям. Было очень весело. Все прошло отлично. Очень давно не виделись была рада все видеть!

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