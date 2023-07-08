В отеле «Азимут» в Якутске отказались комментировать инцидент с Викторией Дайнеко

Отель "Азимут" в Якутске. Фото: 2ГИС

Утром 8 июля певица Виктория Дайнеко, по сути, обвинила персонал отеля в Якутске в предоставлении ключа от ее номера постороннему человеку. «КП – Якутия» обратилась в администрацию гостиницы «Азимут» за комментарием.

В запрещенной соцсети Дайнеко показала мусор, бутылку пива и недопитый стакан, назвав их следами пребывания неизвестных в своем номере. Инцидент испортил девушке все впечатление от поездки.

– К сожалению, никакую информацию на данный момент подтвердить не можем. Пока никаких комментариев никто с нашей стороны давать не будет, – сообщила «КП – Якутии» администратор.

Будет ли проводиться внутренняя проверка по данному инциденту также осталось неизвестным.

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