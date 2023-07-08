«Теперь боюсь спать в гостиницах». Виктория Дайнеко рассказала, что в Якутске неизвестный забрался к ней в номер

Певица Виктория Дайнеко обнаружила, что кто-то побывал в ее номере в Якутске, пока она спала. Фото из соцсетей

В Якутске прошел концерт выпускников «Фабрики звезд». На следующее утро одна из его участниц Виктория Дайнеко пожаловалась на то, что ночью некто забрался к ней в номер, пока она спала.

Перед выступлением девушка с радостью сообщила поклонникам, что они скоро увидятся, затем хвасталась сценическим образом и репостила видео зрителей с концерта, на котором исполнила свои хиты.

Но утро после выступления выдалось не столь радужным. По словам певицы, в своем номере она обнаружила следы пребывания чужих людей.

– Просыпаюсь я утром в номере в Якутске и вижу это и вот это – девушка продемонстрировала на столике недопитый стакан с содержимым похожим на колу, а еще бутылку пива на полу и мусор, – я понимаю, что пока спала, кто-то пришел ко мне в гости. Классно, да? Еще под дверью стояла сумка, но ее унесли.

– Обожаю гастрольную жизнь и то, когда ты спишь в одних трусах, заходят непонятные люди. Кайф, – саркастично отметила Дайнеко, – на самом деле я в ужасе. Это какой-то кошмар. Я бы сказала поинтереснее, но я вроде не матерюсь на своей странице, а хочется.

Исполнительница поделилась, что лет 10 назад с ней уже случалась похожая ситуация во Владикавказе. Тогда только проснувшись, она заметила мужчину, который бежал от ее чемодана к двери номера.

– Тогда я не понимала, зачем артистам нужна охрана у двери. Думала, боже мой, несчастный человек стоит возле двери всю ночь и весь день, это так ужасно. Но теперь без охраны не обойдется, я не знаю, как теперь спокойно ложиться спать в гостиницах. Как какой-то человек мог зайти в номер и еще сидеть, пить пиво? Я просто в шоке. Не знаю, что делать с этими людьми, орала на них матом все утро.

Девушка обратилась к отелю «Азимут» с претензией к персоналу, способному ночью отдать «по ошибке» ключи от чужого номера. Ответом администрации она не поделилась.

Этот инцидент испортил все впечатление от поездки в Якутию, в которой Дайнеко провела все свое детство.

Позже девушка выяснила, что сумка, которая стояла у ее двери, в итоге оказалась в руках организатора, который встречал ее и других выпускников «Фабрики звезд». К его личности у певицы уже было недоверие. Она отметила, что когда он забирал артистов из аэропорта Якутска, был пьян до неадекватного состояния.

Виктория предположила, что именно он вторгнулся к ней ночью. К такому выводу исполнительница пришла, вспомнив марку пива, которую заметила в руках организатора, а затем в своем номере.

Редакция «КП – Якутии» пытается связаться с организатором концерта.

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