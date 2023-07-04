«Не верю, что прошло две недели». Пожилой якутянин рассказал, как 13 дней блуждал по тайге в 30-градусную жару

Фото: пресс-служба администрации Сунтарского района

Первый замглавы Сунтарского района Якутии Николай Александров сообщил, что состояние здоровья пожилого мужчины, 13 дней проплутавшего в лесу, удовлетворительное. Его осмотрели специалисты и направили на дальнейшее лечение.

Напомним, 58-летний Владимир Григорьев из якутского села Сунтар вышел из дома около полудня еще 20 июня. К вечеру он не вернулся домой. К поискам мужчины присоединились около 50 человек.

Спустя две недели, 3 июля, в 15:43 в местности Барах Эльгян, что в четырех километрах от Сунтара, первая поисковая группа нашла его сидящим под деревом.

Сам 58-летний Владимир Григорьев страдает потерей памяти, поэтому не верит, что блуждал по лесу 13 дней. Оказалось, что мужчина также терялся два года назад, его через девять дней нашли в доме других людей.

По словам Владимира, он часто и много ходит, поэтому сам не заметил, как ушел на такое расстояние. В лесу он питался недозревшими ягодами черной и красной смородины. Самым страшным для него оказался недостаток воды в такую жару.

Навестить Владимира пришла молодая девушка, его невестка. После смерти его старшей сестры за ним присматривает она. Когда вести о пропаже Владимира распространились, на связь вышли его родной младший брат и другие родственники. Так что после больницы будет решен вопрос, с кем Владимир будет жить дальше.

Владимир Григорьев с молодости занимался тяжелым физическим трудом, выполнял работу за двоих человек. За его силу односельчане прозвали его Манчаары — в честь якутского национального героя, благородного разбойника. Как они считают, такое прозвище и уберегло его.

Как рассказал спасатель Марк Потапов, от дома Владимира до места, где его нашли — по прямой четыре километра. Но сам пропавший, конечно, прошел намного большее расстояние.

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