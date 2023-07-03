В Якутии нашли пожилого мужчину, две недели блуждавшего в тайге в 30-градусную жару

Фото: Служба спасения Якутии

64-летний Владимир Григорьев из якутского села Сунтар вышел из дома около полудня еще 20 июня. В тот день в селе было большое событие — отмечали национальный праздник лета Ысыах. Многие надели традиционные наряды.

Владимир же оделся скромно — в удобный спортивный костюм, панамку и сапоги. У пожилого мужчины шаткая походка, невнятная речь и, возможно, деменция.

К вечеру он не вернулся домой.

Сперва пропавшего искала полиция внутри самого села. Когда же стало ясно, что его там нет, начали прочесывать окрестные леса. Тайга простирается вокруг Сунтара на многие и многие километры, и к поискам к спасателям и родственникам присоединились местные жители — около 50 человек.

Фото: Служба спасения Якутии

Они проверили территорию парка, ипподрома, аэропорта, местности Чохулаах, Хадьага и др. Но пропавшего нигде было.

А в это время в районе установилась очень жаркая погода за +30 градусов. Время от времени бушевали грозы, и снова возвращался невыносимый зной.

И вот наконец спустя две недели, 3 июля, в 15:43 в местности Барах Эльгян, что в четырех километрах от Сунтара, первая поисковая группа нашла его сидящим под деревом.

Он был босоног и очень хотел пить.

Владимиру дали воды и отнесли на носилках к технике.

Фото: Служба спасения Якутии

А далее передали скорой помощи. В целом состояние у него удовлетворительное.

Спасателям и всем добровольцам передают слова благодарности. Благодаря вам пропавшего пожилого человека нашли.

Все счастливые возвращаются обратно. Фото: Служба спасения Якутии

Спасибо за ваш труд. Фото: Служба спасения Якутии

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