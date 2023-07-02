«Состояние очень тяжелое». В Якутске на дороге нашли раненую сову

Фото: скриншот видео «Зоополиса»

На дороге в Якутске прохожие обнаружили раненую сову. Она лежала на обочине и не могла даже подняться. Нашедшие предположили, что ее сбила машина. Они сообщили о находке в мини-зоопарк «Зоополис», который известен тем, что выхаживает раненых животных и птиц.

Об этом инциденте мини-зоопарк сам сообщил в своих соцсетях. Видео для читателей Дзена по ссылке.

«КП – Якутия» обратилась к директору «Зоополиса» Айталине Кодировой, чтобы узнать о состоянии птицы.

– Мы оказали ей первую помощь, состояние стабилизировалось, но у нее сломано оба крыла, повреждено горло, лапы, вытек глаз, внутреннее кровотечение. Травмы крайне тяжелые, практически нет шансов…, – вздыхает она.

Ситуация осложняется тем, что сейчас выходные, хирурги не работают. Завтра птичку осмотрят, но характер травм говорит, что вряд ли у этой истории будет счастливый конец.

Как сова могла попасть под машину, тоже непонятно. Может она ошалела от жары (в Якутске днем было 36 градусов в тени), а может просто роковая случайность.

Тем не менее, мы желаем птице выздоровления. Ведь выжил же дикий филин, который прошлой зимой залетел в Якутск, замерз и лежал на снегу. Тогда птице дважды удалось обмануть смерть: она не замерзла и не стала добычей бродячих собак, которые уже приближались.

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