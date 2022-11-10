В Якутске бродячие собаки чуть не покусали филина. Птицу спасли неравнодушные горожане

История спасения филина в Якутске. Фото: "Зоополис"

Дикий филин залетел в Якутск. Историю спасения пернатого хищника, замерзавшего в центре города, рассказали сотрудники зоопарка «Зоополис».

Проходя мимо дома одного из центральных кварталов Якутска, прохожие заметили странное существо на снегу. Приглядевшись, узнали в нем филина. Сразу было видно, что лесной птице требуется медицинская помощь.

Горожане сообщили о находке в «Зоополис», который уже прославился спасением животных. Пока сотрудники зоопарка ехали на место происшествия, якутяне решили посторожить хищника, потому что ослабленной птицей заинтересовались бродячие собаки. Пока отгоняли хвостатых от филина, парни недоумевали, как лесной обитатель оказался в городе.

Пока птицу везли в зоопарк, она спокойно сидела на коленях. В зоопарке ее осмотрели, обогревали и накормили кусочками мяса.

– Это оказался филин, почти замерзший в ледышку. Возможно, пришел в город за помощью. У него кишечная инфекция, сильно истощен, потеря координации, нет аппетита... Будем бороться за его жизнь, – сообщили в «Зоополисе».

За найденышем ухаживают в филиале по Жорницкого. Фото: "Зоополис"

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