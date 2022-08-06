Деформированный клюв и сломанные перья. В Якутске ищут хозяина волнистого попугайчика, найденного в критическом состоянии на улице

Фото: «Зоополис»

В конце июля на одной из улиц Якутска случайный прохожий нашел почти лысую птицу. За помощью он обратился в контактный зоопарк «Зоополиса». «КП – Якутия» поинтересовалась судьбой найденыша.

27 июля на пороге «Зоополиса» появился горожанин с маленькой птичкой в руках. Сотрудников шокировало ее состояние. Из-за множества ран и отсутствия оперения не сразу удалось определить, к какому виду она относится.

«Взрослая упитанная девочка, вероятно желто-бело-голубого окраса, деформированный клюв, тело полностью лысое, имеются мелкие царапины, крылья целые, но со сломанными перьями и разбитыми в кровь краями. Птица находится в крайнем стрессе, с большой кровопотерей, не ест», – рассказали в мини-зоопарке о первой встрече с найденышем.

Птичке оказали первую помощь. После осмотра ее идентифицировали как волнистого попугая.

Кроме критического состояния из-за множества ран, ей диагностировали синдромом самоощипывания. По словам представителей «Зоополиса», эта аномалия редко встречается у данного вида, но лечится с таким же трудом как и у более крупных попугаев.

«Главная причина выщипывания перьев – стресс. Птицу необходимо в кратчайшие сроки вернуть хозяину. Очень надеемся что он есть и от попугайчика не избавились таким страшным способом. Если раны мы можем быстро обработать, то вывести попугайчика из стресса крайне тяжело», – отмечают в зоопарке.

Увы, спустя 10 дней владелец волнистого попугайчика так и не нашелся. Тем временем, ее состояние заметно улучшилось.

Фото: «Зоополис»

«Ушли коросты от ран и все его голое тельце начали покрывать пробивающиеся пеньки перышек. Самочка стала заметно спокойнее, панические атаки ушли, появился хороший аппетит. За все это время не было замечено попыток самоощипа, у птицы нет паразитов », – уточняется в соцсетях зоопарка.

Что же все-таки произошло с птичкой, все еще неизвестно. В «Зоополисе» предположили, что над попугайчиком поиздевались и явно не животные. Сотрудники, ухаживающие за новым питомцем, планируют продолжить поиски хозяина и для этого обратятся в ветеринарные клиники города.

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