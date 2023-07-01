«Она ушла, сидя в кресле». Пожилая женщина умерла на борту самолета «Полярных авиалиний»

Фото: Евгений УШАКОВ

Трагедия произошла 1 июля на борту воздушного судна авиакомпании «Полярные авиалинии» по маршруту «Якутск – Олекминск»: скончалась пожилая женщина.

Как пишет SakhaDay со ссылкой на очевидца, рейс был задержан на 9,5 часов. Кроме того, в самолете было очень душно, и стоял резкий неприятный запах. Самолет вылетел только в 16:55 часов. Женщина летела в компании дочери и мужа. Она возвращалась домой после лечения в онкодиспансере.

– Пожилой женщине стало плохо на борту еще до вылета. Не знаю, почему персонал не обратил на это внимания. В итоге она скончалась примерно спустя 10 минут после взлета.

Очевидец говорит, что стюардессы не смогли оказать первую помощь и спрашивали, есть ли на борту люди с медицинским образованием, но никого не оказалось. Муж и дочь пытались оказать ей помощь, но не помогло.

– Кто-то махал вещами, чтобы ей было не так жарко, а кто-то пытался откачать. В общем, в самолете была паника, никто никого не слышал… Она ушла, сидя в кресле…, – рассказал пассажир.

После смерти кресло женщины откинули назад, ее дочь накрыла тело одеждой. Безутешные дочь и муж плакали на протяжении полета.

Авиакомпания «Полярные авиалинии» прокомментировала трагедию:

1 июля 2023 года при выполнении регулярного пассажирского рейса по маршруту Якутск – Олекминск на борту воздушного судна произошел несчастный случай.

Во время полёта женщине стало плохо. Бортпроводниками были приняты меры по оказанию помощи, но, к сожалению, спасти пассажирку не удалось.

Ранее в адрес авиакомпании письменно обратились её близкие родственники, с просьбой разрешить перевозку тяжелобольной женщины. В случае наступления смерти во время рейса, они претензий к авиакомпании не имеют.

«Полярные авиалинии» выражают свои соболезнования родным и близким пассажирки. Скорбим вместе с вами.

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