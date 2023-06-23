«Нет самолета, не факт, что скоро будет». Пассажиры авиакомпании «Якутия» третий день не могут вылететь из Красноярска и Улан-Удэ

Фото: Sakhalife

Несколько часов томительного ожидания в аэропортах, пара ночей в гостиницах. И это только для тех, кому повезло. Пассажиры авиакомпании «Якутия» пожаловались на длительные задержки рейсов.

Третьи сутки в Красноярске

Самолет из столицы Красноярского края должен вылететь 21 июня в 19:45. Сначала рейс перенесли на 23:25 того же дня. На календаре уже 23 число, а люди до сих пор ждут.

– Во втором СМС говорилось, что вылет переносится на двое суток позже - 23 июня в 10:10 утра. В представительстве сказали, что нет самолета, поэтому не летим, то есть не факт, что он будет 23 числа. Нас разместили, слава богу, все хорошо. Говорят, что «Якутия» вообще не платит, поэтому гостиницы не хотят брать людей – рассказала «КП – Якутии» пассажирка Саргылана.

Сегодня утром она сообщила, что вылет снова перенесли. Новое время – 3:20 ночи 24 июня.

Застрявшие в Улан-Удэ

Почти в то же самое время, то есть 21 июня в 20 часов, планировался вылет из столицы Бурятии, но и он тоже выбился из расписания без указания причины. Рейс перенесли на 23 июня в 18 часов по местному времени.

– Ближе к ночи 22 июня пассажирам предложили... по бутылочке питьевой воды. Ни и о каком питании, тем более о предоставлении гостиницы и речи нет. Пассажиры не могут получить достоверную информацию ни в аэропорту Улан-Удэ, ни у авиакомпании «Якутия», Люди, возвращающиеся из отпуска, не рассчитывали, что им придется еще несколько суток провести в гостинице, у многих денег в обрез. В высокий сезон найти гостиницу в Улан-Удэ сложно и дорого, – сообщили ожидающие вылета якутяне изданию SakhaLife.

Фото: Sakhalife

Также люди пожаловались на жесткие сиденья в аэропорту Улан-Удэ, отсутствие кондиционеров, что сравнили с пыткой. В духоте и без должного сервиса брошенными оказались пожилые и семьи с детьми.

Новый вылет назначен на 23 июня в 18:10 по местному времени.

АК «Якутия»: рейсы задержаны в целях безопасности

Авиаперевозчик принес извинения за неудобства и объяснил изменения регулярного расписания заботой о безопасности.

– В связи с проведением внеплановых технических работ на SSJ-100. В ожидании исправности воздушного судна был задержан рейс ЯК-414 по маршруту Улан-Удэ-Якутск от 21 июня с 09:40 до 22.06.2023 в 01:00, о чем пассажиры были проинформированы посредством СМС-оповещения. Прибывшим вечером 21.06.2023 в аэропорт пассажирам, было предоставлено горячее питание и напитки, – сообщили в пресс-службе «Якутии».

Компания отчиталась, что в течение суток после начала задержки рейса предоставила горячее питание, двойной рацион напитков, хранение багажа в аэропорту «Байкал» и расселение в гостиницу. Правда, уточняется, что из 74 пассажиров только 20 человек отправились в отели из-за отсутствия мест. Остальным было предложено разместиться за свой счет с последующим возмещением расходов в претензионном порядке.

С рейсом из Красноярска ситуация аналогичная, только номера в гостиницах нашлись для всех.

Оперативную информацию пассажиров просят обращаться на горячую линию авиакомпании «Якутия» по номеру телефона: 8-800-700-21-90, также на электронную почту: info@yakutia.aero или к представителю авиакомпании в аэропорту «Байкал» по телефону: +7 (914) 631-64-46 и на электронную почту: UUD@yakutia.aero.

По вопросам претензий для компенсации расходов обращаться по номеру телефона: +7 (4112) 44-34-23 и также на электронную почту: claim@yakutia.aero. .

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