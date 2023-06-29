В Якутске мальчика сняли с рейса из-за ламинированного свидетельства о рождении

Фото: аэропорт Якутска

Семья из четырех человек должна была вылететь из Якутска вчера. Наверно, собирались в отпуск. Но в аэропорту произошел неприятный случай — сына сняли с рейса авикомпании S7 из-за ламинированного свидетельсва о рождении.

Отец с дочерью улетели. А мама с сыном остались. Билеты сгорели.

«Мы планируем обратиться в транспортную прокуратуру с просьбой провести проверку. Но, как показывает практика в других регионах, шансов мало. Все-таки по закону ламинирование считается порчей документа», — рассказала уполномоченная по правам ребенка в Якутии Туйаара Васильева.

Она советует якуянам заранее повторно получить свидетельство в органах ЗАГС, чтобы такого не случилось. Подать заявление можно через портал госуслуг, а также при личном обращении в ЗАГС или МФЦ, заполнив заявление и оплатив госпошлину.

А чтобы сохранить документы на долгие годы, выбирайте способы, которые не вызовут повреждения. Например, можно использовать пластиковые конверты или специальные сумки для хранения.

В начале июня Главное воздушное агентство Якутии сообщило, что им поступило официальное уведомление от авиакомпаний «S7», «Аэрофлот», «Икар», «Смарт» и «Норд Стар» о том, что пассажиров с ламинированными документами не будут пускать на рейс. Копии документов, включая нотариально заверенные, в качестве документа, удостоверяющего личность, также не подлежат принятию.

В конце прошлой недели к ним присоединилась и авиакомпания «Якутия».

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