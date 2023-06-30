«Она потеряла сознание в воде, а потом остановилось сердце». Что пишут о гибели в бассейне девятиклассницы в Якутии

Тот самый бассейн в экопарке, где погибла школьница. Фото: соцсети экопарка Орто Дойду

Одноклассники погибшей в бассейне девятиклассницы рассказывают подробности гибели их подруги во время выпускного. Ранее мы со ссылкой на ЯСИА писали, что девятиклассница школы №10 Якутска захлебнулась в бассейне возле села Техтюр.

Оказалось, что трагедия произошла 29 июня около 23:00 в экопарке- отеле Орто Дойду на 49 километре Покровского тракта.

Очевидцы дружно утверждают, что девочка не утонула, а потеряла сознание в холодной воде.

– Бассейн мало того что нелегальный там, температура была такая, что у всех сводило ноги. Наша подруга потеряла сознание в воде, у нее лопнул сосуд, и она наглоталась воды. Родители пытались ее откачивать, она два раза приходила в сознание, а потом ушла навсегда…, – не сдерживают эмоции ребята.

Они винят работников экопарка, которые, по их мнению, ничего не сделали для спасения школьницы.

– Администраторов ничего не волновало, скорую вызывали дети. Медиков у них своих не было. Смотрящий за бассейном сам подросток, он ничего не сделал, даже не позвонил никуда, тупо стоял.

Скорую помощь, говорят школьники, ждали около часа.

– Если бы скорая за 25 минут приехала, она бы жива была. А мы ждали час. Кроме того, приехала не реанимация, а скорая. Они даже не нашли ее вены, и после этого ждали реанимацию ещё около часа. Она была жива, ее можно было спасти.

В пресс-службе СУ СК РФ по Якутии редакции сообщили, что по факту смерти школьницы проводится проверка, по итогам будет принято процессуальное решение.

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