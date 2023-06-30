«Это был инсульт». В экопарке прокомментировали гибель школьницы в бассейне

Тот самый бассейн в экопарке, где погибла школьница. Фото: прокуратура Якутии

Продолжаем освещать трагедию в экопарке «Орто Дойду», где в бассейне погибла выпускница девятого класса.

Администратор отеля отказалась разговаривать с журналистом. Но менеджер по бронированию, растерявшись, кое-что рассказала. Ее самой в тот момент не было, она знает о трагедии со слов коллег.

– У девочки в воде произошел инсульт из-за проблем с давлением. О ее состоянии знала ее мама и одноклассники.

В школе №10, где училась погибшая выпускница, «КП – Якутия» сообщили, что мероприятие в экопарке по своей инициативе проводили родители. Классная руководительница тоже присутствовала, но только в качестве гостя.

– В экопарке были родители, в том числе мама школьницы. После трагедии их повезли в отделение полиции в Хангаласском районе давать показания. Они там провели всю ночь, а сейчас только едут обратно в Якутск. Мама девочки вернулась еще ночью в Якутск.

Как пишет Sakhaday со ссылкой на совладелицу «Орто Дойду» Марианну Андрееву, банкет был на 33 персоны, из них 10 были детьми. Также было забронировано последующее проживание в домиках. Вечер был очень жарким, поэтому подростки решили охладиться в бассейне. В это время родители и классный руководитель оставались в ресторане.

– Когда девочка зашла в бассейн, мамы рядом не было. Все произошло очень быстро. По рассказам одноклассников, у девочки были проблемы с давлением. Говорили, что несколько дней назад у нее тоже были перепады давления. Я предполагаю, что когда она зашла в холодную воду, то «схватились» сосуды. Скорую начали вызывать все. По нормативу приехала скорая помощь села Октемцы, которая находится в 10 км от нас, ждали примерно 20 минут. Но у них не оказалось никаких реанимационных аппаратов и уколов. Потом вызвали реаниматологов из Покровска, но время уже было потеряно…

Андреева подтвердила, что инструктором бассейна был ее несовершеннолетний сын. Когда девочка потеряла сознание, он сразу сообщил об этом администратору.

Тем временем прокуратура уже начала проверку гибели школьницы. На место выезжал и.о. прокурора Хангаласского района.

— В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям гибели девочки, соблюдению законодательства об обеспечении безопасности жизни и здоровья детей и другим вопросам, — говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 29 июня около 23:00 в экопарке-отеле Орто Дойду на 49 километре Покровского тракта. Девятиклассники школы №10 отмечали там выпускной вместе с родителями.

В какой-то момент одна из школьниц, находясь в бассейне, потеряла сознание и наглоталась воды. Девочка даже два раза приходила в сознание, но спасти ее не смогли. Откачивали ее родители школьников. Ее одноклассники винят работников экопарка, которые, по их мнению, ничего не сделали для спасения школьницы.

Скорую помощь, говорят школьники, ждали около часа. Если бы она приехала пораньше, девочку можно было спасти, уверены они. Расследованием гибели школьницы займется СУ СК РФ по Якутии. Там уже ведут проверку.

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