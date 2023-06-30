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НовостиПроисшествия30 июня 2023 2:06

В Якутии девятиклассница утонула во время выпускного

Несчастный случай произошел в Хангаласском районе
Михаил ГОРОХОВ
Фото из архива КП/Иван МАКЕЕВ

Фото из архива КП/Иван МАКЕЕВ

Трагедией закончилось празднование выпускного для девятиклассников школы №10 Якутска.

Как пишет ЯСИА, они отправились отмечать выпускной в местность возле села Техтюр в Хангаласском районе. С ними выехали и родители. Но это не помогло предотвратить несчастный случай – одна из девочек захлебнулась в бассейне.

Сейчас на месте работают ответственные службы. «КП – Якутия» пока не располагает официальным подтверждением правоохранительных органов.

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