Якутские полицейские задержали две банды дистанционных мошенников

Фото: скриншот оперативного видео МВД

В эти дни задержаны две отдельные группы дистанционных мошенников, которые причастны к обману жителей республики, сообщает МВД по Якутии.

Их выявлением занимался недавно созданный отдел по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий регионального МВД.

Задержали аферистов при содействии оперативников УБК МВД России, ОБК МВД по Республике Татарстан, а также при силовой поддержке бойцов полицейского спецназа и Росгвардии.

В первую входили двое жителей Казани в возрасте 17 лет и 21 года, а во вторую – двое жителей подмосковных городов в возрасте 34 лет и 41 года. Ссылка на видео для читателей Дзена.

В ходе проведённых обысков полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемых технические устройства, около 3 тысяч сим-карт различных операторов и множество банковских платёжных средств, зарегистрированных на третьих лиц, а также сотовые телефоны и другое оборудование.

По версии полицейских, найденные технические устройства ранее были использованы для обмана двух уроженок Якутии. О громком случае хищения в мае 9,5 миллионов рублей у пенсионерки из Якутска мы ранее писали.

Также следствие полагает, что они причастны к обману жительницы Мирного, которая перечислила на якобы «безопасные счета» около двух миллионов рублей. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают роли подозреваемых в совершении преступлений, их возможных соучастников и причастность к другим аналогичным мошенничествам. Одному из задержанных предъявлено обвинение, он заключен под стражу в Республике Татарстан.

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