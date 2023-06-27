В Якутске пассажир автобуса выпал на ходу из салона вместе с боковым стеклом

Фото: скриншот видео
Вечером в понедельник, 26 июня, в Якутске у автобуса на ходу во время поворота выпало боковое стекло, один пассажир упал через окно на асфальт.
Сообщение о ДТП поступило дежурному диспетчеру Госавтоинспекции около 19 часов.
Пугающие кадры попали в сеть. В частности, его опубликовал телеграм-канал SakhaDay.
Несчастный случай произошел возле дома №36 на Мерзлотной улице. За рулем автобуса «ПАЗ 320302-08» был 38-летний мужчина.
Выпавшему пассажиру 60 лет. Он получил травмы и ссадины. Ему назначили амбулаторное лечение.
Проводится проверка.
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