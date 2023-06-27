В Якутске пассажир автобуса выпал на ходу из салона вместе с боковым стеклом

Фото: скриншот видео

Вечером в понедельник, 26 июня, в Якутске у автобуса на ходу во время поворота выпало боковое стекло, один пассажир упал через окно на асфальт.

Сообщение о ДТП поступило дежурному диспетчеру Госавтоинспекции около 19 часов.

Пугающие кадры попали в сеть. В частности, его опубликовал телеграм-канал SakhaDay.

Несчастный случай произошел возле дома №36 на Мерзлотной улице. За рулем автобуса «ПАЗ 320302-08» был 38-летний мужчина.

Выпавшему пассажиру 60 лет. Он получил травмы и ссадины. Ему назначили амбулаторное лечение.

Проводится проверка.

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