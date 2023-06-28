Следственный комитет начал проверку по инциденту с выпавшим из автобуса пассажиром в Якутске

Скриншот видео с камер наблюдения

Случай с автобусом, «потерявшем» на ходу пассажира, заинтересовался СУ СК России по Якутии.

Напомним, вечером 26 июня на улице Мерзлотная мужчина выпал из окна салона маршрутного автобуса вместе с боковым стеклом. В результате происшествия 60-летний пассажир получил травмы и ссадины, ему назначено амбулаторное лечение.

Доследственную проверку начал следственный отдел по городу Якутску по признакам преступления, по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

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