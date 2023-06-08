«Ни разу на квартале не были, а сейчас бьют в барабаны». Глава Якутии раскритиковал пиар за счет 17-го квартала

Депутат Делягин посетил бараки на 17-м квартале. Фото:

На пленарной сессии Госсобрания Ил Тумэн руководитель республики Айсен Николаев, отвечая на вопрос депутата Евгения Кожухова про расселение аварийных домов на 17-м квартале, раскритиковал неуместный пиар некоторых политиков по этой теме.

– Ряд домов оттуда уже переселен в микрорайон Звездный. Я с жителями встречался, все очень довольны, счастливы, – отметил Николаев.

Напомним, что уже идет переселение жильцов в новый микрорайон «Звездный» из аварийных домов 17-го квартала. Всего предстоит расселить порядка 160 домов. По первой программе будут расселены одиннадцать домов.

– Я бы попросил представителей всех политических партий. После того как работа реально началась, ограничьте свои походы (на 17-й квартал) с разрыванием рубашек на груди, выступлениями на федеральных телеканалах. У народа ничего кроме отрицания это не вызовет. Спросят, а где же все эти депутаты многие-многие десятилетия были? Ни разу на 17-м квартале не были, а после того как правительство вместе с городской администрацией реально начали переселение, начали там появляться и громко бить в барабаны. Давайте ограничим популизм. Сейчас надо помогать людям выйти из этих тяжелых условий, – подчеркнул Айсен Николаев.

Он также добавил, что пока идет переселение, а оно за год не закончится, городские службы должны поддерживать там минимальный уровень жизни в части откачки талых вод, благоустройства и так далее.

5 июня депутаты Госдумы Михаил Делягин и Федот Тумусов встретились с жителями аварийных домов, выслушав их жалобы и предложения. Делягин обещал «поднять шумиху в прессе» и направить письма в соответствующие инстанции. Начал он с того, что выступил в передаче Владимира Соловьева.

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