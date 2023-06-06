16 тонн бивней якутского мамонта почти на 200 млн рублей незаконно вывезли из России

Фото: пресс-служба Хабаровской таможни

Незаконный вывоз культурных ценностей, бивней мамонта, выявили хабаровские таможенники. Объемы внушительные — 16 тонн.

Для сравнения: в среднем пара бивней мамонта весит 120 кг. Т.е. вывезено около 133 пар, или 266 бивней.

И все это провернули двое мужчин — жители Хабаровска и Уссурийска. Хотя, возможно, в деле есть еще неизвестные лица.

Они закупали бивни и фрагменты мамонта в Якутии. А затем предоставляли в Минкультуры по Дальнему Востоку ложные сведения о месте добычи, чтобы получить заключение для вывоза их из страны.

Товар отправляли в Китай и Нидерланды. Сумма контрабанды составила 192,4 миллиона рублей. Это крупный размер.

На мужчин возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

Материалы дела переданы в следственный отдел Управления на транспорте МВД России по ДФО.

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