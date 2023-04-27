«Легкий привкус тухлоты»: блогер попробовал бульон из мяса якутского мамонта за 1,5 млн рублей

Фото: Дмитрий Масленников

Не хотите доширак с мясом мамонта за 1,5 миллиона рублей? Оказалось, он реально существует. Появился он на свет благодаря, не побоюсь этого слова, сумасшедшему блогеру Дмитрию Масленникову, который специально съездил для этого в Якутию, купил там за семизначную цифру ногу мамонта и сварил из него сперва суп, а потом и «дошик».

Об этих безбашенных приключениях блогер рассказал на своем ютуб-канале.

Начиналось все с другого ролика, где Дима вскрывал некий контейнер. В нем блогер нашел, как он выразился, какой-то непонятный камень. Несколько месяцев камушек лежал просто так, его даже хотели выкинуть. Пока однажды кто-то из знакомых не сказал: ребят, да это же какая-то окаменелость.

После таких слов «камушек» повезли к эксперту — коллекционеру, путешественнику и палеонтологу Андрею Зайкину. Тот сразу узнал в нем зуб мамонта. А в ходе разговора эксперт предложил Диме купить и съесть мясо мамонта, вот так вот запросто.

Его слова ввергли блогера в ступор. Но потом, оправившись от шока, тот с азартом ухватился за идею. И сказано — сделано!

Сварили мясо мамонта в афганском казане

Ребята прилетели в Якутск. Найти специалистов им помог тот же Зайкин. Купили у них ногу за 1,5 миллиона рублей. Все легально. Привезли обратно в Москву, сдали на экспертизу в лабораторию. И после всех приготовлений приступили наконец к самому главному.

Мясо сварили в афганском казане, просто в воде без всяких специй. Получился такой супчик, или, если хотите, бульон.

По вкусу… И запаху… Ну-у, как сказать.

«Фу», «отвратительно», «легкий привкус тухлоты», «как моча», «гниль» — вот такими эпитетами наградили участники эксперимента первый суп из мамонта в современной истории.

На видео никто не смог осилить больше одной ложки. Кое-кого даже чуть не стошнило.

Следует отметить, блогер говорит, что они стали первыми людьми, кто смог запечатлеть на видео, как они едят мамонта. Однако до них это уже сделал ныне покойный заведующий Музеем мамонта в Якутске Семен Григорьев. Он съел маленький кусок сырого мяса в документальном фильме Максима Арбугаева и Кристиана Фрая «Генезис 2.0».

Доширак с мамонтятиной

Оставшийся бульон Дима не стал выливать, а дегидрировал и сделал мясную добавку к лапше быстрого приготовления. Знаете, наверно, такую в пакетике. Добавил вермишель, специи — получился полноценный доширак.

Ингредиентов хватило на три порции. Подумав, парни решили один экземпляр оставить в своем музее для истории. А остальные два — съели.

Но лучше посмотрите сами «распаковку века» на канале Димы по ссылке.

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