«Заметил кровь и медвежьи следы». Стали известны подробности спасения одинокого лосенка в Якутии

Фото: Артур Егизаров / МВД Якутии

Младший лейтенант полиции Артур Егизаров ехал 24 мая из города Мирного в поселок Светлый. Дорога была пустынная. Как вдруг на 15-м километре мужчина заметил маленького дрожащего лосенка.

Артур остановил машину и вышел посмотреть на это дитя природы. Теленок был очень слаб, еле передвигался, у него подкашивались ноги. И он только хлопал своими длинными ресницами.

Не зная, что делать (а вдруг мама рядом?), мужчина осмотрел окрестности. В лесу, в 20 метрах от дороги, он заметил свежую кровь, а рядом — медвежьи следы. И тогда начала вырисовываться картина.

По всей видимости, голодный зверь напал на лосиху с теленком. Будь лосиха одна, она, возможно, сумела бы убежать от хищника. Но ее новорожденный малыш не мог бегать так быстро. И она вступила в неравную схватку.

Поняв это, Артур подхватил осиротевшего лосенка на руки и погрузил в свою машину.

Привез его в поселок Светлый. Там достал откуда-то козье молоко, подогрел его и дал крохе. Тот с жадностью все выпил.

О лосенке сообщил в местный природный парк «Живые алмазы Якутии». За ним приехали на следующий день. Все это время Артур кормил своего подопечного каждые два часа. И к приезду работников парка тот уже чувствовал себя намного лучше.

Сейчас теленок живет в парке в маленьком вольере, скоро его, а точнее ее — это девочка, выпустят в большой. По словам инспекторов, проведших осмотр теленка, она родилась буквально день или два назад.

«Приезжай почаще, смотри. Осенью он уже черный будет», — приглашают Артура сотрудники парка.

И он приезжает навестить малышку. А та уже привыкла к своему спасителю, особенно ей нравится, когда Артур гладит ее по шее. Впрочем посмотрите сами на видео.

У лосенка пока нет своего имени. Назвать ее предлагают жителям поселка Светлый.

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