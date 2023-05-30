Лосенка, чью маму задрал медведь, поселили в природном парке Якутии

Фото: ГБУ РС(Я) «ДБР ООПТ и ПП»

24 мая возле трассы поселка Светлый Мирнинского района нашли маленького лосенка. Он одиноко бродил около дороги, а мамы рядом не было.

Осиротевшего теленка спас участковый полиции Артур Елизаров.

Инспекторы осмотрели окрестности и предварительно выяснили, что его маму задрал медведь. Наверно, она пыталась защитить своего малыша от голодного зверя.

Как оказалось, он родился всего день или два назад до того, как его нашли. И это вообще-то не он, а она.

Фото: ГБУ РС(Я) «ДБР ООПТ и ПП»

Пишут, что, несмотря на свой возраст и пережитое, девочка держится хорошо. Ее поселили в природном парке «Живые алмазы Якутии». Там за ней присматривают работники. Они не скрывают своего волнения за новую подопечную и надеются, что она со всем справится.

Пока у малышки нет своего имени. Наречь ее предлагают жителям поселка Светлый. Может, ей бы подошло имя Светлячок?

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