«Не бойся, бабушка, все будет хорошо». Патруль ДПС помог спасти пожилую женщину из горящего дома

Прокопий Петров, Муслим Даутов. Фото: Госавтоинспекция Якутии

На прошлой неделе, 23 мая, в автосервисе на улице 8 Марта в Якутске произошел крупный пожар. Огонь был такой силы, что перекинулся на соседний жилой дом. Как оказалось, в это самое время внутри была пожилая женщина. Об истории спасения бабушки из горящего дома рассказала пресс-служба Госавтоинспекции Якутии.

Сотрудники ДПС Муслим Даутов и Прокопий Петров, оба старших лейтенанта полиции, патрулировали улицы города, как вдруг заметили клубы густого дыма в районе улицы 8 Марта. Они поспешили на место происшествия.

Прибыв на место, мужчины увидели горящие автосервис и гараж. Огонь уже перекинулся на крышу соседнего жилого дома. На месте работали спасатели и пожарные.

Муслим и Прокопий вместе со спасателями обследовали загоревшийся дом. Внутри обнаружили пожилую женщину. Перепуганную бабушку эвакуировали и бережно, на руках отнесли в патрульную машину. А затем передали прибывшей бригаде скорой помощи.

После этого мужчины заметили, что во дворе дома на пути огня стоит машина — «Нива». Муслим, увидев в замке зажигания ключ, через дверь багажника запертого автомобиля проник в салон и попытался завести машину. Но оказалось, что под капотом не было аккумулятора.

Тогда он попросил помочь местных жителей, которые стояли неподалеку и наблюдали за пожаром. Все вместе, дружно вытолкали машину со двора. (Видео для читателей Дзен — по ссылке).

В настоящее время жизни и здоровью пенсионерки ничего не угрожает.

Сам автосервис сгорел полностью. По словам очевидцев, внутри было больше 10 машин. Владельцы, узнав о пожаре, приехали на место и, расстроенные, смотрели, как горит их имущество. Фото и видео с места происшествия вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале.

Причины возгорания предстоит выяснить следствию.

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