В Якутске горит автосервис на улице 8 Марта

Фото: KP.RU
Во вторник, 23 мая, в Якутске произошел пожар в автосервисе Maximum на улице 8 Марта, 30.
Как сообщила пресс-служба МЧС Якутии, к счастью, никто не пострадал, погибших нет.
На момент прибытия первых пожарных подразделений строение горело открытым огнем по всей площади. На 16:43 огонь еще не потушен. Пожарные стараются не допустить огонь до стоящих рядом частных домов. У дома №32 стоит сгоревшая машина.
Всего к тушению привлечены 39 человек личного состава, а также девять единиц техники.
Посторонних прогнали, но они не спешат уходить. Пожарные жалуются, что столпившиеся зеваки мешают тушению. На место пожара прибежали окрестные жители и много детей. Ветер сменил направление, и дым накрыл наблюдателей.
По словам очевидцев, внутри автосервиса стоит много машин, больше 10. На место приехали их хозяева. Стоят расстроенные.
Работник не знает, почему началось возгорание.
В 17:47 пресс-служба МЧС сообщила о ликвидации пожара.
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