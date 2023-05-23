В Якутске горит автосервис на улице 8 Марта

Фото: KP.RU

Во вторник, 23 мая, в Якутске произошел пожар в автосервисе Maximum на улице 8 Марта, 30.

Как сообщила пресс-служба МЧС Якутии, к счастью, никто не пострадал, погибших нет.

На момент прибытия первых пожарных подразделений строение горело открытым огнем по всей площади. На 16:43 огонь еще не потушен. Пожарные стараются не допустить огонь до стоящих рядом частных домов. У дома №32 стоит сгоревшая машина.

Всего к тушению привлечены 39 человек личного состава, а также девять единиц техники.

Посторонних прогнали, но они не спешат уходить. Пожарные жалуются, что столпившиеся зеваки мешают тушению. На место пожара прибежали окрестные жители и много детей. Ветер сменил направление, и дым накрыл наблюдателей.

По словам очевидцев, внутри автосервиса стоит много машин, больше 10. На место приехали их хозяева. Стоят расстроенные.

Работник не знает, почему началось возгорание.

В 17:47 пресс-служба МЧС сообщила о ликвидации пожара.

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