Уполномоченный по правам человека в Якутии предлагает вернуть смертную казнь для педофилов и детоубийц

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Якутии

В Якутии за один день стало известно сразу о двух случаях преступлений сексуального характера в отношении детей, сообщает Аппарат Уполномоченного по правам человека региона.

Первый случай — 42-летний педофил-стример из Якутска, надругавшийся над двухлетним ребенком в прямом эфире. Второй — 41-летний врач из Среднеколымска, который ранее был осужден за развращение малолетней девочки, вновь совершил насилие над 9-летним ребенком.

Сардана Гурьева считает маловероятным, что пожизненное заключение может изменить извращенное сознание педофила. По ее словам, нужно вернуть высшую меру наказания для детоубийц и педофилов.

«Недопустимо, чтобы нелюди вновь и вновь ломали юные жизни. Много лет подряд правозащитные органы и общественники предлагают внести инициативу об отмене моратория на высшую меру наказания для детоубийц и педофилов, но раз за разом предложения отклоняются», — добавила Уполномоченный по правам человека.

Сейчас же, по мнению омбудсмена, надо усилить работу над профилактикой семейного насилия, выявлять случаи жестокого обращения с детьми, законодательно ввести запрет на въезд лиц с судимостью по «педофильным» статьям.

«Все педагогическое и социальное сообщество обязано проверить семьи находящиеся на учетах, посетив их. Мы обязательно будем инициировать проведение сплошных рейдов», — заключила Гурьева.

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