В мэрии Якутска проведут заседание по вопросам пострадавшего при пожаре дома по улице Пионерской

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

22 мая в Якутске пройдет заседание городской Комиссии по ЧС по вопросам пострадавшего при пожаре дома по улице Пионерская, 33, сообщает пресс-служба мэрии города.

Минувшей ночью при пожаре в 16-квартирном доме погибли 4 человека.

Из 16 квартир две оказались нежилыми, три квартиры — в муниципальной собственности, остальные – в частной. В доме зарегистрировано 32 человека, в том числе 5 детей.

Дом был признан аварийным в 2020 году. Его должны были снести в рамках жилой застройки кварталов нового микрорайона «Спортивный». Сроки переселения и сноса определяются застройщиком — АО СЗ «Республиканское ипотечное агентство». Консультацию граждане могут получить по телефону: 506-999.

При пожаре пострадали квартиры №9 и №13. Как говорят жители, в квартирах №3, №7, №8, №10, №11, №12 никто не проживал. Жильцам предложили временное размещение в маневренном фонде, но все присутствовавшие жители от этого отказались.

В квартире №9, которая наиболее пострадала от пожара и в которой были обнаружены тела погибших людей, был зарегистрирован один гражданин.

Для более подробной консультации, а также для решения вопроса по существу граждане могут обратиться в Департамент жилищных отношений по ул. Дзержинского, д. 21, каб. 47. Режим работы: с понедельника по четверг, часы приема с 9:00-17:00 ч., обед с 13:00-14:00 ч. Контактный телефон отдела по работе с жилищным фондом: 22-60-49.

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