«Течение бешеное». В Якутии на реке перевернулись две байдарки с четырьмя туристами

Фото: скриншот видео, предоставленного KP.RU

В Якутии еще не закончился ледоход и официально не открыта навигация для маломерных судов, но экстремалов это не смущает – уже начались сплавы по рекам, хотя сейчас это очень опасно.

Река Кэтэмэ в Хангаласском районе – популярное место для любителей сплава. Сюда уже массово едут любители экстремального спорта, несмотря на высокий уровень воды и бешеное течение.

Как сообщает Служба спасения Якутии, 21 мая на реке Кэтэмэ с моста автодороги «Умнас» на двух байдарках сплавлялись четыре человека. Сплав был организован частной компанией, на учет в Службе спасения группу не поставили. На одном из порогов люди не справились с управлением – перевернулись обе байдарки. Вещи и снаряжение пошли ко дну, люди едва смогли выбраться сами.

Мужчина и девушка смогли добраться до правого берега реки, а еще двое их спутников выплыли на остров. А лагерь у них был расположен на левом берегу. К счастью, и тех и других забрала рыбацкая лодка и отвезла в лагерь. Отделались легким испугом, даже не понадобилась медицинская помощь. Но утонувшие вещи, конечно, не спасти.

В распоряжении редакции оказалось видео, на котором видна одна из перевернувшихся байдарок.

Служба спасения Якутии напоминает владельцам маломерных судов: до полного очищения водных объектов ото льда, окончания ледохода и до официального открытия навигации выход маломерных судов на водные объекты категорически запрещен!

Владельцы плавсредств, выходящие на водоемы в период ледохода, подвергают себя смертельной опасности.

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