Обжалован приговор якутскому лодочнику, по вине которого утонул прокурор Абыйского района

Фото: пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

Прокуратура обжаловала приговор, вынесенный Усть-Янским районным судом в отношении 40-летнего жителя Абыйского района Ивана Сорокоумова. Это следует из картотеки суда.

2 октября 2022 года на реке Индигирка в 60 километрах ниже по течению от поселка Белая Гора Абыйского района перевернулась лодка с тремя людьми на борту. Двоим мужчинам удалось выбраться на берег, третий — прокурор Абыйского района Владимир Мухоплев — пропал без вести. Через двое суток его тело было обнаружено поисковой группой.

Ранее источник «КП-Якутия» сообщал, что о ЧП стало известно только к утру следующего дня, поскольку выжившие мужчины только тогда смогли добраться до места, где ловит сотовая связь. Собеседник редакции отметил, что в том месте, где перевернулась лодка, река Индигирка разливается очень широко, а берега крутые и отвесные. На них трудно вскарабкаться без посторонней помощи.

Следствие выяснило, что трагедия произошла из-за того, что в тот роковой день обвиняемый, управляя моторным судном «Neman 500 DC», допустил столкновение с берегом, из-за чего лодка и перевернулась.

При опрокидывании лодки, все лица находящиеся в судне выпали за борт, в том числе прокурор Мухоплев. При падении он получил удар по лицу и утонул. А спасательного жилета на нем не было.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый Сорокоумов признал полностью. Он выплатил денежные компенсации третьему пассажиру Гоголеву, а также гражданской жене прокурора. Кроме того, оказал благотворительную помощь Всероссийскому обществу инвалидов. Суммы не раскрываются.

Ему грозило до пяти лет принудительных работ или лишения свободы по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть человека)

Однако, в январе 2023 года Усть-Янский районный суд освободил Сорокоумова от уголовной ответственности и прекратил уголовное дело, назначив тому всего лишь штраф в размере 100 тысяч рублей.

Также при вынесении приговора учитывалось, что подсудимый написал явку с повинной, ранее не судим, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту работы и жительства характеризуется исключительно положительно, является отцом малолетних детей.

Прокуратура не согласилась с этим приговором и обжаловала его. Назначено новое судебное рассмотрение.

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