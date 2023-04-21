Жителя Якутии приговорили к трем годам условно за гибель пассажира в реке Лене

Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

В Якутии осужден бывший судоводитель, по вине которого погиб пассажир, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

14 июля 2022 года подсудимый без прав управления маломерным судном сплавлялся по реке Лене с одним пассажиром на лодке «Обь-М» с неисправным лодочным мотором. Он ремонтировал мотор в процессе движения судна.

Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

Из-за того, что он не следил за водной дорогой, лодка столкнулась со стоящей на реке Лена баржей МП-3344. Лодку начало затягивать под баржу.

Судоводитель и пассажир зацепились руками за якорные цепи баржи. Пассажир спрыгнул в воду, но из-за отсутствия спасательного жилета утонул.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

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