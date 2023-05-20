Убийца, жестоко расчленивший участника СВО в Якутске, сам попросился на спецоперацию

Фото: СК Якутии

Один из фигурантов дела об убийстве и расчленении участника СВО в Якутске сам захотел отправиться на спецоперацию. Про жестокое убийство «КП Якутия» писала в октябре прошлого года: тогда в мусорке возле многоэтажки было найдено расфасованное по пакетам тело, а чуть позже оказались задержаны сами расчленители. «Якутск Вечерний» узнал подробности о самом преступлении, а также о расследовании, в котором не обошлось без странностей.

Как пишет издание, погибший – Василий Ярков, – только-только вернулся с СВО и ожидал поступления на счет «боевых». Деньги пришли в ночь с 19 на 20 октября, и ветеран отправился в пивной бар «Пиворуб», чтобы отпраздновать это. Там Ярков и познакомился со своими будущими убийцами – Валентином Павловым и Максимом Сысолятиным.

Оба парня оказались сиротами, которые вместе воспитывались в Вилюйском детского доме. Там о них отзывались, в основном, положительно: Павлов и Сысолятин были отнюдь не пропащими, и если Сысолятина характеризовали как безвольного и трусливого, то умный «самородок» Павлов подавал большие надежды.

Фото: KP.RU

Ярков быстро сдружился с детдомовцами и компания отправилась продолжать празднование на квартиру к Сысолятину. Во время застолья между мужчинами произошла ссора, которая переросла в драку, а затем и в убийство.

Осознав произошедшее, Павлов и Сысолятин начали думать, что делать дальше. Они решили расчленить тело убитого в ванной, рассовали его по пакетам и попытались незаметно избавиться от останков.

К тому моменту полиция уже обнаружила часть останков, которые убийцы вынесли в мусорку, и начали разыскивать подозреваемых. У правоохранителей был составлен фоторобот мужчин, с которыми накануне ушел Ярков: один из оперативников, проходя мимо такси, в котором сидел Павлов, узнал его и вытащил из машины буквально за грудки.

Дальше началось расследование. Что странно, в материалах дела указано, будто оба убийцы сделали явку с повинной. Однако как минимум Павлов не пришел в органы сам, а был пойман, поэтому неясно, откуда в материалах уголовного дела появилась «явка».

Также выяснились другие нелицеприятные подробности: к примеру оказалось, что убийцы уже во время расчленения делали селфи с убитым. Зачем им потребовались столь шокирующие снимки, не уточняется.

Фото: СК

Уже на суде, в ходе последнего слова, Сысолятин заявил, что раскаивается в содеянном. По его словам, у него ничего не осталось, а друзья и родные отвернулись от него. Детдомовец заявил, что хочет вступить в вооруженные силы и поехать на СВО, чтобы искупить вину, однако неясно, обратил ли кто-нибудь из военных чинов внимание на это заявление.

Павлов в ходе последнего слова назвал себя невиновным: он заявил, что помогал скрыть тело и украл телефон убитого, но самого убийства не совершал. Также, по его словам, убийцы после совершения преступления хотели вызвать Яркову скорую помощь, но поняли, что опоздали.

Однако разжалобить судью ни первому, ни второму не удалось: 19 мая Максим Сысолятин был приговорен к 16 годам колонии строгого режима, а Валентин Павлов – к 17 годам. Также суд удовлетворил иск родственников Яркова на 2 миллиона рублей.

На суд приехали и сослуживцы Василия Яркова. Они рассказали, что военный был «хорошим и спокойным» человеком. На СВО тот работал водителем – развозил продукты по воинским частям. Домой он поехал к семье.

«Мы с ним созвонились. Спросил, что он будет делать, на что тот ответил: «Я лучше к семье, там я нужнее». Он был спокойным, общительным, доброжелательным человеком», – отметил один из однополчан.

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