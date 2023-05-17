В Якутии природный пожар локализовали в пяти километрах от жилых домов

Фото: оперштаб Якутии

В Якутии локализовали пожар в Сунтарском районе, вблизи села Сунтар. Там начался ландшафтный пожар, всего в пяти километрах от населенного пункта. На его тушение бросили пожарных, а также работников местной администрации.

«В тушении возгорания привлечены 5 огнеборцев, задействована 1 единица техники – малый лесопожарный комплекс, оборудованный системой тушения ландшафтных пожаров. Кроме того, помогают 5 сотрудников администрации, 2 работника лесхоза», – отчитались в оперштабе.

Власти добавили, что утром в республике действовали 22 ландшафтных пожара, сейчас все они ликвидированы. Лесных пожаров на территории Якутии пока не зафиксировано.

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