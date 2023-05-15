Сборная Якутии заняла третье место на чемпионате России по марафону

Наталья Леонтьева и Алена Татаринова. Фото: Анатолий КЫРДЖАГАСОВ

В городе Пушкин 14 мая прошел чемпионат России по марафону, объединенный с Царскосельским полумарафоном, сообщает «Спорт Якутии».

Якутские бегуны Алёна Татаринова, Наталья Леонтьева и Артур Бурцев вошли в десятку лучших спортсменов на чемпионате.

Алёна Татаринова заняла пятое место, войдя в число призёров. Ее время – 2 часа 36 минут 58 секунд.

Наталья Леонтьева финишировала со временем 2 часа 39 минут 8 секунд. У нее 7-е место. Александр Моедо – 2:30, 18 место.

Якутянин Артур Бурцев, представлявший на соревновании Санкт-Петербург, занял десятое место среди мужчин со временем 2 часа 25 минут 15 секунд.

В итоге сборная Якутии на марафоне заняла 3-е место в общекомандном зачёте, набрав 38 очков.

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