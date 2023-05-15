Якутские легкоатлеты завоевали две медали полумарафона в Царском селе

Надежда Бут на пьедестале. Фото: Спорт Якутии

14 мая в Пушкине состоялся забег на 21 км в рамках Царскосельского марафона. Два спортсмена из Якутии стали призерами соревнований, сообщает «Спорт Якутии».

В мужском забеге Константин Драгунов стал обладателем серебряной медали. Он пробежал дистанцию за 01:09:10.

Чемпионка России в беге на 100 км Надежда Бут стала третьей в женском дивизионе. Ее время – 01:18:09.

В этот же день в городе Пушкин, на объединённом чемпионате России марафону с Царскосельским марафоном якутская легкоатлетка Алёна Татаринова заняла призовое пятое место, Наталья Леонтьева стала седьмой, Артур Бурцев, представлявший сборную Санкт-Петербурга, прибежал десятым среди мужчин, а Александр Моедо завершил дистанцию на 18 месте. В общекомандном зачёте сборная Якутии заняла третье место.

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