Знакомьтесь с воссиявшей звездой якутского спорта — Артуром Бурцевым

Фото: «PROБЕГ»

После VIII Спортивных игр народов Якутии в Борогонцах жители республики узнали много новых имен якутских спортсменов. Одним из самых ярких оказался бегун из Усть-Алданского района Артур Бурцев.

«КП — Якутия» удалось связаться со спортсменом, и он немного рассказал о себе.

Артур уже давно участвует в соревнованиях в Якутии: он трижды выступал на Играх Манчаары и каждый раз выигрывал. А нынешние Спортивные игры народов республики для него стали уже третьими.

Фото: личная страница Артура в соцсети

Но если раньше его имя знали в основном в спортивных кругах, то в этом году он получил уже всенародную известность после досадного случая во время бега на дистанции 10 км, когда из-за теплового удара на финишной прямой упустил золотую медаль. К счастью, обошлось без последствий, и на следующий же день спортсмен вернулся в строй и доказал свое лидерство на дистанции пять километров.

Артур родом из села Сырдах Усть-Алданского района. Но в семилетнем возрасте переехал в Санкт-Петербург. Семья у него интернациональная: мама — якутянка, папа — из Гвинеи. Также у него есть сестра.

С мамой и сестрой. Фото: личная страница Артура в соцсети

Бегом занимается с 14 лет. Сейчас ему 34 года, не женат, живет и работает тренером по бегу в городе белых ночей. И показывает впечатляющие результаты: его время на дистанции пять километров — 14 минут 4 секунды, десять км — 29 минут 46 секунд, 21 км — 1 час 4 минуты 36 секунд, 42 км — 2 часа 19 минут 22 секунды.

Каждый год Артур приезжает летом в Якутию и всегда старается посетить родную деревню. Он говорит, что в селе видны изменения со времен его детства. Сейчас вовсю строят новую школу, а к соревнованиям украсили улицы.

После Игр в Борогонцах сырдахцы устроили для своих спортсменов чествование в клубе с чаепитием. Поздравить атлетов пришли родственники, друзья и просто односельчане. Артур получил знак почетного гражданина наслега.

Фото: личная страница Артура в соцсети

Также после победы на соревнованиях глава Усть-Алданского района Алексей Федотов вручил ему сертификат на один миллион рублей. Деньги спортсмен планирует направить на частичное погашение ипотеки.

На наш вопрос, видел ли он свой портрет из кубиков Рубика, сделанный спидкубером Андреем Масловым из Иваново, он смутился и ответил, что ему было приятно такое внимание.

Фото: личная страница спидкубера Андрея Маслова в соцсети

Как признается сам спортсмен, бег стал неотъемлемой частью его жизни. «Некий наркотик, внутренний стимул, благодаря которому я ощущаю себя счастливым и способным свернуть горы», — пишет он на своей странице на сайте проекта «PROБЕГ».

Но он предпочитает заниматься не на дорожке на стадионе, а на шоссе и в живописных местах города. Это его источник вдохновения.

Фото: личная страница Артура в соцсети

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