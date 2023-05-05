Расторгли контракты. Минтранс Якутии прокомментировал скандалы с реконструкцией двух аэропортов

Аэропорт Олекминска. Фото: соцсети администрации Олекминского района

Минтранс Якутии продолжает комментировать публикации в СМИ, в частности издания «Аартык». Ранее ведомство попыталось опровергнуть информацию о «конских тарифах» на авиабилеты из Якутска до Москвы и отсутствии субсидированных билетов.

Теперь министерство решило объяснить сложную ситуацию с двумя аэропортами, где не завершена реконструкция, а госконтракты расторгнуты. Их должны были ввести в конце 2023 года, но уже понятно, что сроки снова сдвинутся.

Реконструкцию аэропорта Нюрбы прекратили из-за отсутствия инертных материалов

«Аартык» пишет, что «в Нюрбе подрядчики из Хабаровска отказываются строить ВПП. Заказчик «Аэропорты Севера» не внес в сметную документацию расходы по транспортировке строительных материалов».

По версии министерства, расходы по транспортировке инертных материалов, железобетонных плит ПАГ -14 были учтены в проектно-сметной документации.

– Подрядная организация ООО «Подрядчик» в целях экономии средств планировала самостоятельно осуществлять производство ПАГ-14, но для этого необходимых запасов инертных материалов не оказалось. Неправильная организация строительных процессов привела к расторжению госконтракта по инициативе подрядчика, – говорится в сообщении Минтранса.

Сейчас ФКУ «Ространсмодернизация» совместно с Минтрансом России, Росавиацией при содействии властей региона ведет работу по восстановлению лимитов финансирования и возобновлению реконструкции аэропорта Нюрба в возможно кратчайшие сроки. Сами сроки при этом не уточняются.

Миллиард рублей не довели до подрядчика реконструкции аэропорта Олекминска

Еще один проблемный объект, реконструкция которого ведется уже с 2019 года и до сих пор не завершена – аэропортовый комплекс Олекминска. О затягивании сроков по его ремонту руководство республики уже сообщало.

По данным издания, «24 апреля подрядчик отказался от продолжения работ, а госзаказчик 28 апреля потребовал вернуть полученный, но неотработанный аванс на 1,1 миллиард рублей в связи с прекращением со 2 мая действия госконтракта».

Минтранс поясняет: в июле 2019 года был заключен госконтракт с ООО «Нордтрансстрой» на сумму 2,7 миллиарда рублей.

– В период с июля 2019 по октябрь 2021 года выполнен ряд работ и с 18 октября 2021 года аэропорт Олекминск осуществляет прием и выпуск воздушных судов III класса без ограничений.

Для окончания реконструкции аэропортового комплекса Олекминск в федеральном бюджете на период 2023-2024 гг. предусмотрено 1,6 миллиарда рублей. При этом аванс на 1,1 миллиарда рублей был перечислен в 2022 году на счет федерального казначейства, а не подрядчика. Средства в итоге не были доведены до получателя в связи с неисполнением контрактных обязательств.

В итоге подрядчик ООО «Нордтрансстрой» оказался в сложном положении. Он столкнулся с дефицитом оборотных средств, из-за чего компания не смогла вовремя закупать материалы и оборудование, а ее кредиторская задолженность росла. В итоге 2 мая 2023 года государственный контракт был расторгнут.

Сейчас ФКУ «Ространсмодернизация» планирует в кратчайшие сроки объявить конкурс на определение нового подрядчика, который завершит реконструкцию. Отмечается, что текущая ситуация не повлияет на обеспечение безопасности полетов, необходимые меры реализуются ФКП «Аэропорты Севера».

За период с 2019 по 2022 годы завершена реконструкция шести аэропортов в Жиганске, Верхневилюйске, Хандыгае, Белой Горе, Сангаре, Депутатском. На текущий момент находятся в реконструкции восемь объектов (Якутск, Нерюнгри, Олекминск, Усть-Нера, Вилюйск, Мирный, Полярный, Черский).

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