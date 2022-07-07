В Якутии к концу 2022 года должны завершить реконструкцию шести аэропортов. Рассказываем, каких именно

Фото: соцсети администрации Олекминского района

В текущем году должна быть завершена работа по реконструкции аэропортов Нерюнгри, Сангар, Депутатского, Вилюйска, Хандыги, Белой Горы, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Работы ведутся в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. Всего на это из федерального бюджета выделили 38,6 миллиарда рублей.

В программу включены аэропорты Якутска, Мирного, Нерюнгри, Олекминска, Нюрбы, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангар, Полярного и Усть-Неры.

Какие работы ведутся?

В ряде аэропортов ведется строительство аэровокзальных комплексов, реконструкция взлетно-посадочных полос, а в некоторых предусмотрено обновление объектов вспомогательной аэропортовой инфраструктуры.

Что касается ограничений по полетам, то в этом году они есть только в аэропортах Черского и Полярного. Организованы стыковочные рейсы на вертолетах.

Где уже завершены работы?

Пока только в Жиганском и Верхневилюйском районах. В аэропорту Жиганска реконструирована взлетно-посадочная полоса, а в Верхневилюйске построены вспомогательные объекты аэропортовой инфраструктуры.

В каких аэропортах работы завершат в этом году?

Это аэропорты Нерюнгри, Сангар, Депутатского, Вилюйска, Хандыги, Белой Горы.

В Нерюнгри сейчас ведется строительство современного аэровокзального комплекса на 300 пассажиров в час, здания аварийно-спасательной службы, склада ГСМ, очистных и вододренажных систем. Строительная готовность объекта - 87 %, по плану работы должны были завершиться в ноябре 2023 года, но объект, скорее всего, будет введен раньше, до конца текущего года.

В Хандыге идет строительство служебно-пассажирского здания. Готовность объекта – 29,84%. В Сангаре возводится служебно-пассажирское здание и здание КПП. До конца этого года будет установлено периметровое ограждение, построена патрульная дорога. Готовность - 46,1%.

В Вилюйске идет строительство склада ГСМ, патрульной дороги, КПП, периметрового ограждения (готовность - 56%), в Белой Горе возводится склад ГСМ, обустраиваются патрульная дорога, КПП (готовность - 56%), в Депутатском строятся склад ГСМ и КПП (готовность - 46%).

В каких аэропортах работы завершатся в 2023 году?

В Якутске, Олекминске, Полярном, Усть-Нере, Черском, Нюрбе.

В Якутске реализуется третья очередь взлетно-посадочной полосы. Отставания от графика нет, срок завершения работ - конец 2023 года.

В Олекминске, где ранее было выявлено отставание от графика, завершено строительство взлетно-посадочной полосы. Готовность на сегодня - 48%, срок - декабрь 2023-го.

А где работы завершатся в 2024 году?

Это аэропорт Мирного. Сейчас строится новый аэровокзальный комплекс на 300 пассажиров в час и взлетно-посадочная полоса. Готовность ВПП - 18,32%, аэровокзала - 12%. Ввод объекта планируется к 2024 году.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал, где выходят самые оперативные новости о Якутии.