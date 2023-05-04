Глава Якутска провел оперативное совещание на месте пожара в доме на проспекте Ленина

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Мэр Якутска Евгений Григорьев провел на месте пожара в доме по проспекту Ленина, 25 оперативное совещание, сообщает пресс-служба мэрии города.

В совещании также приняли участие руководитель Специализированной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы по Якутии Роман Мыльников, замглавы по городскому хозяйству Егор Кардашевский, начальник управления ГО и ЧС по Якутску Николая Егорова и другие.

Была обсуждена информация о предварительных причинах возгорания и нанесенном ущербе зданию. Григорьев осмотрел пострадавшие от огня квартиры и подъезд дома, заслушал информацию от службы скорой медицинской помощи.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Также глава города пообщался с жильцами пострадавшего от пожара дома, довел до них предварительную информацию о первоочередных мерах по восстановлению и ремонту фасада здания, уборке от копоти подъезда.

Управляющей компании и ресурсоснабжающим организациям были даны поручения по скорейшему восстановлению систем жизнеобеспечения дома. Отмечается, что сегодня пройдет заседание городской КЧС по данному вопросу.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутске на проспекте Ленина произошел пожар в здании магазина «Илин Энэр» (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.