В Якутии назвали лучшие архитектурные проекты конкурса «Живые пространства-2023»

Источник: пресс-служба правительства Якутии

В Якутии завершился конкурс «Живые пространства-2023», участники которого разрабатывали дизайн-проекты для сел и городов республики, сообщает пресс-служба правительства региона.

На конкурс поступило 128 заявок от городов и сел Якутии, готовых обновить свою инфраструктуру. Из этого числа счастливчиками стали 5 населенных пунктов: Томмот, Павловск, Амга, Намцы и Чульман.

Профессиональные архитекторы и дизайнеры разработали для них 10 проектов. Жюри оценило их по следующим критериям: реализуемость, комфорт и безопасность, функциональное разнообразие, выявление идентичнности места.

По итогам отбора победителями стали авторы 5 работ. Они получат право на разработку проектно-сметной документации.

Смотровая площадка в городе Томмот Алданского района

Источник: пресс-служба правительства Якутии

Город, расположенный по обеим сторонам реки Алдан, окружен плотной и зеленой тайгой. По инициативе местных жителей на высшей точке Томмота будет установлена смотровая площадка. С платформы можно будет любоваться панорамным видом на природу и на город.

В айдентике объекта отражен негласный символ города — железная дорога. По проекту мастер-плана велодорожка соединит два берега, а его конечной точкой станет смотровая.

Мини-парк в селе Амга Амгинского улуса

Источник: пресс-служба правительства Якутии

В центре села Согласно проекту, большая зеленая территория разделена на несколько функциональных зон: входная группа с арт-объектом, зона спокойного отдыха вокруг озера, событийная площадка, воркаут и детская игровая площадка. Вокруг озера сконцентрированы навесы, качели, павильоны, амфитеатр. Зимой это место превращается в каток с зимними горками, прокатом коньков и новогодней ёлкой.

В основу концепции заложен символ Амгинского района – цветок сарданы, чей красный цвет стал акцентным и встречается повсюду. У входа будет установлен арт-объект «АММА» в окружении этих цветов. Это будет идеальное место для празднования Дня цветка сарданы, который отмечается 30 июня, наподобие дня цветения сакуры в Японии, считают авторы проекта.

Центральный парк в селе Павловск Мегино-Кангаласского улуса

Источник: пресс-служба правительства Якутии

Эта зеленая зона в центре Павловска — популярное место отдыха. Проект модернизирует парк, сделав его круглогодичным и многофункциональным.

Здесь появятся медийная площадка с амфитеатром и фудкортом. Доминантой комплекса станет ураса с арт-объектом с элементами якутского национального календаря. Также будет оборудована детская игровая площадка и спортивная зона для всех возрастов. Объединит все это двухуровневый прогулочно-смотровой переход, а также аллеи и беговые дорожки.

Площадь Дружбы в селе Намцы Намского улуса

Источник: пресс-служба правительства Якутии

В этом общественном пространстве в центре Намцев сохранится памятник Ленину, в остальном площадь станет современнее. Появятся трибуна, сцена, универсальные теплые павильоны, навесы с качелями и скамейками. Центр композиции будет представлять собой большую открытую площадку с сухим фонтаном. С северной стороны откроется автостоянка.

Сквер Победы в поселке Чульман Нерюнгринского района

Источник: пресс-служба правительства Якутии

В этом месте памяти о Великой отечественной войне останется существующий памятник ЗИЛ, к нему добавят реконструированные военные памятники и мемориалы. Откроются детская и спортивная зоны, а также тротуарные дорожки, скамейки для отдыха, киоски и автостоянка.

По одной из версий название реки Чульман с эвенкийского языка переводится как «белый камень», так как на берегу можно обнаружить белый кварц. Автор предлагает поддержать эту концепцию, поэтому в качестве украшений будут белые светящиеся камни и арт-инсталляция памяти воинам.

Справка «КП»:

Архитектурный конкурс «Живые пространства» проводится в Якутии с 2020 года. Организаторами являются Управление архитектуры и градостроительства при главе республики и Центр компетенций по вопросам городской среды Якутии LETO (НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)»).

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