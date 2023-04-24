«Такого у нас еще никто не делал». В Якутии впервые снимут фильм с говорящими животными

Собак, мышей и птиц приглашают на пробы в якутское кино Фото: Артем КИЛЬКИН

В Якутске объявили кинопробы…. для домашних питомцев. «КП – Якутия» узнала первые подробности нового проекта.

– Сюжет картины покрыт тайной, ищут героев на главную пушистую или пернатую роль. Съемочная группа приглашает собак, мышей, крыс и птиц, которые обладают необычной и запоминающейся внешностью или особыми талантами. Фото и ролики героев можно отправить по номеру WA +79142992753, – гласит объявление в соцсетях.

Комедии, драмы и ужастики в Якутии уже снимали, пора взяться и за семейный фильм-приключение, уверен один из авторов идеи Сандал Баишев.

– Мы с коллегами из «УлусМедиа» размышляли о кино и поняли, что у нас еще не снимали семейный, приключенческий фильм. Проект пока на очень ранней стадии производства, поэтому пока неизвестно, когда и где будем снимать. В кадре питомцы будут открывать рот и что-то говорить. Такое мы видели в американских фильмах, в Якутии такого опыта пока ни у кого нет. На кастинге хотим посмотреть, какие животные есть и что необычное они умеют, – отметил он.

Необязательно, чтобы ваш питомец с отличием окончил школу дрессуры или был ветераном кинологических служб. Для участия достаточно, чтобы он знал базовые команды вроде «Сидеть» и «Лежать».

Работа на съемочной площадке – длительный процесс, поэтому зверята и их владельцы должны быть готовы к тому, что погружение в мир кинематографа потребует терпения и сил.

С огорчением некоторые пользователи сети заметили, что кошек здесь не ждут. Сандал Баишев подтвердил, что в их истории действительно нет котиков. Но если вдруг найдется Мурка, которая поразит киношников своими умениями, к примеру, пройдет на двух лапах, то ее постараются встроить в канву повествования.

– Сценарий основан на произведении Тимофея Сметанина «Охотник Михалюшка» («Мэхээлэчээн Булчут»). Это рассказ об охотнике, который попадает в разного рода фантастические приключения. Мы немного изменили историю, но оставили главного героя, – сообщил Сандал Баишев.

Пробы основного состава фильма будут объявлены позже. Поиск актеров-животных стартовал раньше, потому что создатели картины справедливо предположили, что этот процесс вполне может затянуться.

«КП – Якутия» будет следить за развитием проекта.

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