«Тихий и трусливый». Якутский депутат Эверстов подытожил работу шестого созыва Ил Тумэн

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На прошедшей сессии Госсобрания Ил Тумэн уже в конце заседания взял слово народный избранник Михаил Эверстов, который нелестно отозвался о работе своего созыва.

Комментируя выступление своего коллеги о предлагаемых поправках к так называемому «закону Бурматова», Михаил Ильич напомнил, что когда сам был депутатом Госдумы, то тратил много усилий на внесение поправок в федеральный закон.

Он поблагодарил своих коллег, которые занимались поправками к «закону Бурматова» и назвал позором то, что в свое время Ил Тумэн так и не внес поправки после резонансной гибели доцента СВФУ, которую загрызли собаки.

– Одним из самых главных позоров нашего созыва является то, что мы мощно не стали защищать, когда Сардану Слепцову съели. Наш голос был тихий, скромный и честно скажу – трусливый… Работая в шестом созыве, было много примеров, когда по многим вопросам наши голоса были очень тихие, мягкие и податливые, – заявил депутат.

Среди таких примеров он назвал также отмену закона о «трезвых селах», назвав это «предательством». И это, по словам депутата, только немногие примеры многочисленных случаев молчаливого соглашательства. Эверстов отметил, что многие парламентарии хотят в этом году выдвигаться повторно на выборах в Госсобрание.

– Очень будет сложно нашему созыву пробиться на следующий срок. Прошу встречаться со своими избирателями встречаться почаще. Я вот объездил на днях 10 наслегов Кобяйского улуса, – сказал депутат, напоследок поблагодарив коллег за работу.

Отметим, что речь Эверстова была встречена в гробовом молчании без реплик и комментариев других парламентариев.

О чем именно говорил депутат Эверстов?

В 2022 году после трагической гибели Сарданы Слепцовой депутаты Ил Тумэн сначала проявили бурную активность и даже предложили дать регионам право применять эвтаназию в отношении беспризорных животных.

Законопроект о поправках в «закон Бурматова» прошел общественное обсуждение, но был снят «из-за недостаточной проработанности» при молчаливом согласии большинства депутатов. После этого к нему не возвращались. Кроме того, летом прошлого года Ил Тумэн при корректировке бюджета урезал финансирование «собачьего приюта» на 100 миллионов рублей.

Также депутаты госсобрания Ил Тумэн приняли законопроект, который разрешает продажу алкоголя на объектах общепита во всех населенных пунктах республики.

Справедливости ради, запрет продажи алкоголя в «трезвых селах» нарушал федеральный закон и противоречил решению Верховного суда. Если бы они не подчинились решению суда и не разрешили продавать алкоголь в заведениях общепита, это грозило бы роспуском парламента.

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