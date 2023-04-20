«Украли деньги, а мы будем возмещать?». Депутат Ил Тумэн устроил разнос министру строительства Якутии

Фото: скриншот прямого эфира

Вчера, 19 апреля, на пленарной сессии Госсобрания Ил Тумэн депутат Виктор Федоров задал вопрос, почему бюджет возмещает похищенные деньги при строительстве проблемных объектов. Этот вопрос вызвал ступор у докладчика – министра строительства Якутии Павла Кылатчанова.

О чем говорили депутат и министр? Кылатчанов выступил с докладом о деятельности министерства и мерах государственной поддержки граждан, пострадавших в результате неисполнения застройщиками своих обязательств.

Когда перешли к вопросам, депутат Виктор Федоров спросил про возмещение за счет бюджета проблемных нежилых объектов. Министр подтвердил, что это происходит в рамках 214 ФЗ.

После этого Федоров напомнил про застройщика ООО «Ессо-стиль», который строил гараж со спортивной детской площадкой по улице Пояркова. Строительство не было завершено, поскольку предприятие было обанкрочено. Недострой включили в Единый реестр проблемных объектов. Его обещают завершить до конца 2023 года за счёт средств государственного бюджета республики.

По словам Федорова, такие застройщики должны нести уголовную ответственность или компенсировать расходы. Судя по реакции чиновника, он не ожидал наезда с такой стороны.

Фото: скриншот прямого эфира

– Кто-то деньги украл. И тут два варианта. Либо пусть вернет деньги, либо пусть сидит в тюрьме на урановых рудниках, зарабатывает деньги и возмещает. Но видимо бюджет, уже будет эти деньги [возмещать]…Так?

– В настоящее время этот застройщик банкрот, ведется конкурсное производство…, – начал отвечать министр, но парламентарий его перебил.

– Но деньги-то не исчезают никуда? Кто-то забрал эти деньги и спипикал. Правильно?

– Здесь вопрос…

– Он в тюрьме сидит?

– Нет, – быстро ответил министр.

– А деньги почему не возвращает?

– Ну вот это …, – замялся Кылатчанов.

– А почему мы за него должны платить деньги? Мы не можем больным детям выделить или семьям с пятью детьми выделить, детские садики не можем, а тут… Украли деньги, а мы будем возмещать?

– Виктор Николаевич, у нас в реестре 10 проблемных объектов. Застройщики: Симир, Черов и К, Монолит. Мы совместно с федеральным Фондом развития территорий провели работу и привлекли более 2,3 миллиарда рублей на восстановление прав граждан дольщиков

– То есть кто-то 2,3 миллиарда украл, а мы из бюджета это компенсируем, да?

– По ряду объектов сумма идет…

– Я не про суммы говорю, а про принципы.

– Принципы соответствуют действующему законодательству, – ответил министр. На этом диспут был завершен.

Отметим, что в настоящее время из десяти проблемных объектов по шести осуществлены выплаты 444 обманутым дольщикам. В декабре 2022 года за счёт софинансирования достроены и введены в эксплуатацию два объекта, восстановлены права 57 обманутых дольщиков.

Всего с 2018 года по настоящее время в Якутии завершены строительство и введены в эксплуатацию 15 проблемных объектов, 1183 обманутых дольщиков получили свои квартиры и нежилые помещения.

Кроме того, выведены из «зоны риска» по включению в реестр проблемных объектов семь объектов. 1016 квартир и нежилых помещений переданы участникам долевого строительства.

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