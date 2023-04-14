Якутский Гидрометцентр опубликовал прогноз вскрытия рек республики в 2023 году

Фото: sakha.gov.ru

Ледоход на реках Якутии ожидается на 1-3 суток раньше обычных сроков, говорится в предварительном прогнозе специалистов гидрологов Якутского Гидрометцентра.

Вскрытие реки Лены в пределах Ленского и Олекминского районов ожидается 8-15 мая, на участке Покровск — Якутск — Кангалассы 15-18 мая, Сангар — 19-21 мая, в районе поселка Кюсюр — в последних числах месяца.

В течение второй декады мая вскроются ото льда реки Алдан, Амга и Вилюй. Ледоход на реках севера и северо-востока Якутии будет наблюдаться в третьей декаде мая, в устьевых участках рек в первой декаде июня.

Отмечается, что максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних значений, а на реке Лене в пределах Ленского района и на реках северо-востока — близкими к норме.

В период формирования максимальных уровней воды высока вероятность подъема уровней воды до неблагоприятных, а на отдельных участках — до опасных отметок.

На малых реках центральной Якутии, в частности, в Горном и Заречных районах, максимумы весеннего половодья ожидаются выше средних многолетних значений. Возможен выход воды на пойму, затопление прибрежных населенных пунктов и отдельных участков дорог муниципального значения.

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