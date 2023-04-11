«Паводок будет крайне непростой». На малых реках в заречных и центральных районах Якутии прогнозируется сложная ситуация

Затопленное село Боронук в Верхоянском районе. Фото: МЧС Якутии

Весенний паводок может пройти в сложных условиях на малых реках Якутии. Причиной этого может стать большое количество осадков в марте.

Об этом на совещании с полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

– В Якутии в марте выпало от двух до шести месячных норм снега. Мы ожидаем, что паводок будет крайне непростым с точки зрения небольших наших рек. Опасения вызывают малые реки в заречной и центральной группах районов, – сказал он.

В этих районах ведется проверка гидротехнических сооружений, подготовка населенных пунктов, транспортной инфраструктуры для того, чтоб минимизировать тот ущерб, который может быть от паводка причинен. На больших реках зачерняют лед и готовятся к взрывным работам. Для этого заготовили 25 тонн взрывчатки.

По предварительному прогнозу вскрытие реки Лена до города Якутска, рек Алдан, Амга и Вилюй ожидаются в первой и второй декадах мая.

В третьей декаде – низовья рек Лена, Алдан, Вилюй, рек севера и северо-востока, в начале июня – устьевые участки рек. В зону возможного подтопления попадают 123 населенных пункта на территории 24 муниципальных образований.

В целом на мероприятия по паводку предусмотрено 190 млн рублей. Также создан финансовый резерв в размере 255 миллионов рублей.

Для населения заблаговременно подготовят 271 пункт временного размещения людей, которые смогут принять свыше 22 тысяч человек. Позаботились и о домашнем скоте с лошадьми, для них тоже развернут пункты временного содержания.

Напомним, что летом 2022 года от дождевого паводка в Якутии пострадало 11 населенных пунктов. Затопило сотни домов, социальных объектов и объектов сельского хозяйства. Везде причиной послужили сильные дожди и повышение уровня воды в реках. Ущерб составил сотни миллионов рублей.

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