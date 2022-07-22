Чиновника из Якутска обвинили в резонансной гибели Сарданы Слепцовой от зубов бродячих собак

доцент СВФУ Сардана Слепцова. Фото: СВФУ

Прокуратура Якутии утвердила обвинительное заключение против бывшего замглавы «Службы эксплуатации городского хозяйства» Якутска. Экс-чиновника обвинили в халатности после гибели доцента СВФУ Сарданы Слепцовой – в конце прошлого года ее растерзала стая бродячих собак.

Набросились и растерзали

Скандальный случай произошел 29 декабря на ипподроме, в районе агротехнологического университета в Якутске. Как позже стало известно благодаря записям с камер наблюдения, на проходившую мимо женщину набросилась разъяренная стая собак: они повалили женщину на землю и растерзали. Как установит экспертиза, у якутянки оказалось сгрызено лицо и повреждены внутренние органы. Тело лишь через несколько часов нашел студент, который сам еле отбился от стаи и получил травмы.

Нападение на педагога произошло накануне ее дня рождения: на следующий день, 30 декабря, Слепцовой должно было исполниться 54 года. В январе Сардана планировала вылететь к сыновьям-студентам в другой город.

СК Якутии

Запоздалая реакция

В тот же день, к вечеру, в Якутске ввели режим ЧС, сформировали оперштаб по отлову безнадзорных животных, а уже утром на патрулирование вышли дополнительные бригады. От работы временно отстранили руководителя Службы эксплуатации городского хозяйства Айаала Егинова, который проводил аукционы на отлов и содержание собак, и главу Автодорожного округа Александра Иванова, на чьей территории произошла трагедия.

Расследованием смерти доцента занялись СК и прокуратура. Однако, как отметили местные жители, меры оказались сильно запоздавшими.

«Несколько месяцев бездомные собаки нападали на людей, в соцсетях выкладывали видео, все можно поднять. Но начали действовать только сейчас», – писали в соцсетях горожане.

Признали виновным

Виновника в случившемся устанавливали более полугода: фигурантом уголовного дела стал замглавы службы горхозяйства Якутска Станислав Новиков. Именно он должен был разобраться в ситуации – как позже установит следствие, ему неоднократно поступали сообщения о стаях бездомных собак в Автодорожном округе.

Новиков не стал реагировать на многочисленные жалобы граждан и инциденты с бродячими псами. Незадолго до трагедии со Слепцовой собаки чуть не загрызли другую женщину, которой едва удалось отбиться. Но даже тогда власти не предприняли никаких мер.

Теперь Новикова будут судить за халатность, которая повлекла гибель человека. Прокуратура утвердила обвинительное заключение против бывшего чиновника, в ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Если Станислава признают виновным, ему грозит реальное тюремное заключение – до пяти лет лишения свободы.

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