Прошел год с момента гибели доцента СВФУ в Якутске от бродячих собак. Рассказываем, кто ответит за ее гибель

Сардана Слепцова. Фото: сайт СВФУ

Ровно год назад Якутию потрясла жуткая трагедия, случившаяся накануне праздников. Днем 29 декабря от нападения стаи бродячих собак погибла 53-летняя доцент Северо-Восточного Федерального университета Сардана Слепцова. Женщина шла на работу через ипподром, когда на нее набросились агрессивные собаки и повалили на землю. Тело было обнаружено через два часа студентом расположенного неподалеку учебного заведения.

Жители Автодорожного округа, где произошла трагедия, били тревогу с сентября 2021 года. Они жаловались на стаю, которая несколько раз нападала на людей. Но никаких мер, помимо бесконечных обсуждений, предпринято не было.

Что произошло потом

После гибели женщины власти города развили бурную деятельность. Лично мэр Якутска Евгений Григорьев пообещал бросить все силы на то, чтобы бродячие стаи не появлялись на улицах города. Был в срочном порядке открыт еще один пункт передержки безнадзорных животных. Согласно федеральному закону (более известному в народе как «закон Бурматова») об ответственном с животными, бродячих собак отлавливают, лечат, вакцинируют и выпускают обратно на прежнее место обитания. Пожизненное содержание в приюте получают лишь аггрессивные особи.

Следственный комитет Якутии, в свою очередь, возбудил уголовное дело о «ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека». От работы временно были отстранены руководитель Службы эксплуатации городского хозяйства Айал Егинов и глава Автодорожного округа Александр Иванов.

Однако главным фигурантом уголовного дела стал бывший замруководителя СЭГХ Станислав Новиков. Его обвиняют по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

На какой стадии рассмотрения находится дело

Как стало известно «КП-Якутия», приговор по уголовному делу в отношении Новикова еще не вынесен. Дело рассматривается в Якутском городском суде. Первое заседание прошло 23 августа, а следующее назначено на 13 января 2023 года.

Напомним, что согласно Уголовному кодексу РФ, по этой статье Новикову грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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