«С этой задачей справились». В жилых домах СОНТ «Сатал» Якутска восстановлено теплоснабжение

фото: скриншот видео пресс-службы мэрии Якутска

На 10 часов утра 2 января все поступившие заявки отработаны в полном объёме, тепло в жилых домах в СОНТ «Сатал» восстановлено. Об этом заявил мэр Якутска Евгений Григорьев.

Он отметил, что из-за отсутствия у людей источников бесперебойного питания во многих домах после аварии были повреждены системы отопления.

— Аварийные бригады работали в круглосуточном режиме. На текущий момент все заявки выполнены, остаются замороженными нежилые помещения. Но это уже собственники сами должны восстановить. Наша задача была: восстановить в домах тепло для обеспечения безопасности жизни и здоровья населения . С этой задачей справились. Остаются дома, в которых люди не проживают, — сказал Григорьев.

«У обладателей источников бесперебойного питания, проблем не возникло»

Глава Якутска обратился к жителям частных домов с просьбой позаботиться о сохранности своих жилищ и приобрести источники бесперебойного питания (ИБП).

— Мы должны сами, как люди проживающие в частном доме, понимать, что по закону и наша обязанность иметь источник бесперебойного питания. Либо аккумуляторы, либо генераторы. Источник бесперебойного питания — это одно из условий подключения к газу, — сказал глава города.

По его словам, при аварийном отключении электричества, система в домах минимум 12 часов должна работать автономно.

— К сожалению, все аварийные случаи, а это 75 адресов, не были обеспечены ИБП. Около 800 потребителей, у которых были ИБП, у тех проблем не возникло. Мы решали те проблемы, когда у людей не было генераторов или они не проверили их работоспособность, — отметил он.

«Администрация Сатала несет полную ответственность за сохранность своих сетей»

Он напомнил, что Сатал является собственником электрических сетей. Поэтому администрация микрорайона несет полную ответственность за сохранность своих сетей.

— Вопрос передачи сетей от Сатала к Якутскэнерго необходимо решать. Надо посмотреть какие требования у энергетиков, — добавил Григорьев.

1 января около 7 утра в СОНТ «Сатал» под Якутском произошла авария на подстанции, после чего произошло аварийное отключение электроэнергии в домах.

Жители остались без отопления при -42 градусах мороза на улице. Микрорайон буквально начал замерзать – у жильцов полопались трубы канализации, радиаторы и септики, котлы. Под угрозой замерзания оказалась почти тысяча частных жилых домов.

Подачу электроэнергии возобновили только около 16 часов. Поступило более 60 заявок с жалобами на замерзание труб, гаражей, домов, поврежденные септики. Отработаны все заявки на восстановление теплоснабжения в домах. Два дома, хозяева которых не нашлись, остаются замороженными.

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